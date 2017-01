Sprzedaż marihuany wzrosła o 30 proc.

Sprzedaż marihuany może rosnąć w tempie 25 proc. rocznie do 2021 roku, prognozują analitycy. Tom Adams z Arcview twierdzi, że w przeszłości podobne tempo wzrostu notowały w branży konsumenckiej jedynie branże telewizji kablowej w latach 90. ubiegłego wieku i dostawcy szerokopasmowego Internetu na początku XXI wieku. Wśród analityków nie brak takich, którzy spodziewają się jeszcze szybszego tempa wzrostu legalnej sprzedaży marihuany. Eksperci Cowen Washington Research Group prognozowali we wrześniu, że sięgnie ona 50 mld USD w USA do 2026 roku pod warunkiem, że tzw. rekreacyjne użycie marihuany będzie do tego czasu legalne w całym kraju.