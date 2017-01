MRPiPS: stopa bezrobocia w grudniu 8,3 proc.

W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 8,2 - tyle, ile w październiku.



Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1 mln 333,7 tys. osób; w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosła o 20 tys. osób (o 1,5 proc.). Dla porównania w 2015 r. (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 32,7 tys. osób (o 2,1 proc.).



Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2016 r. w porównaniu do listopada odnotowano w 11 województwach, przy czym najsilniejszy w: opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko- mazurskim.



Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2016 r. wyniosła 88,7 tys. i w porównaniu do listopada 2016 r. spadła o 21,7 tys. (tj. o 19,6 proc).