Funt słabnie po wypowiedzi premier

Funt słabnie o ok. 1 proc. Mocniej spada w poniedziałek tylko wartość tureckiej liry. May powiedziała w telewizji Sky News, że choć chce możliwie najlepszej umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to odrzuca możliwość zatrzymania przez kraj „odrobiny członkowstwa”.

- Wychodzimy. Nie będziemy dłużej członkiem Unii Europejskiej – podkreśliła premier.

Odebrano to jako zapowiedź, że rząd Wielkiej Brytanii nie będzie starał się utrzymać udziały kraju w jednym rynku unijnym. To może mieć bardzo poważne konsekwencje dla brytyjskiej gospodarki.

Funt słabnie teraz o 0,9 proc. do 0,8215 za dolara i o 0,9 proc. do 0,8648 za euro.

- Szterling jest znów sprzedawany w poniedziałek po tym jak wypowiedź Theresy May odebrano jako sygnał, że brytyjski rząd stawia kontrolę nad imigracją ponad dostępem do jednego rynku – skomentował Neil Wilson, analityk ETX Capital.