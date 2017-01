ING: Czesi niedługo zrezygnują z granicy umocnienia korony

Czechy od 2013 roku utrzymują notowania korony w pobliżu 27 za euro. Do zmiany polityki ma ich skłonić rosnąca inflacja. Najnowsze dane dotyczące dynamiki cen mają zostać opublikowane we wtorek. W styczniu zanotowano wzrost napływu kapitału do Czech bo inwestorzy szykują się na zmianę polityki banku centralnego.

- To pokazuje, że rynek bardziej intensywnie pozycjonuje się przeciwko poziomowi bronionemu przez bank centralny kiedy przyspieszająca inflacja zwiększa szansę zbliżania się końca dotychczasowej polityki – twierdzi cytowany przez FT Jakub Seidler z ING.

Jego zdaniem, inflacja w grudniu wzrośnie do 1,9 proc. i będzie bliska celu banku centralnego, wynoszącego 2,0 proc. To skłoni bank centralny do zmiany reżymu walutowego w kwietniu lub maju, ocenia Seidler.