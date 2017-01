MIB: wkrótce poważne inwestycje infrastrukturalne w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem

"Poprzednie ekipy zapomniały o północno-wschodniej Polsce, dlatego te regiony są wykluczone komunikacyjnie" – ocenił w poniedziałek na konferencji prasowej w Ełku wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Dodał, że w tych regionach żyje 3 mln zł ludzi. „Zamierzamy łączyć Polaków w kraju, zapewniać kompleksowe połączenia wszystkich regionów, zarówno drogowe, kolejowe, lotnicze, jak i śródlądowe” – mówił.



Szmit podpisał w poniedziałek w Ełku umowę na dofinansowanie prac projektowych trasy S16 z Borek Wielkich do Mrągowa. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadził już na te prace przetarg, ale cena, jakiej żądają startujące w przetargu firmy była wyższa, niż ta zarezerwowana przez drogowców. „Żeby nie unieważniać przetargu i nie ogłaszać go ponownie zdecydowaliśmy o dofinansowaniu tego zadania” – przyznał Szmit. Łącznie na ten cel resort infrastruktury i budownictwa przekaże 29 mln zł.



Obecny na spotkaniu dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz powiedział, że uzyskane dofinansowanie pozwoli na szybkie wyłonienie firmy, która przeprowadzi prace projektowe tego odcinka drogi. W jego ocenie umowa z tym, kto wygra przetarg może być podpisana już na początku lutego.



Nicewicz przyznał, że w marcu olsztyńska GDDKiA ogłosi przetarg na prace koncepcyjne dalszego przebiegu S16 z Mrągowa do Ełku. Obecnie wciąż nie wiadomo, jakim korytarzem na tym odcinku ma przebiegać ta trasa, a dokumenty przygotowane w związku z ta inwestycją w poprzednich latach wymagają aktualizacji.



Szmit kolejny raz zaapelował do lokalnych środowisk o zgodę w ustalaniu przebiegu tej trasy.



Droga S16 zwana komunikacyjnym kręgosłupem regionu obecnie jest zmodernizowana od Olsztyna na wschód do Borek Wielkich, na dalszym odcinku jest kręta i pełna kolein. Ponieważ, przebiega przez środek Mazur - m.in. Mikołajki i Orzysz - wiele środowisk w poprzednich uzgodnieniach tras nie zgadzało się na inwestycje w cennych przyrodniczo okolicach.



Szmit zapewnił, że jego resortowi zależy na budowie trasy Via Baltica, zapowiedział, że w marcu rozpocznie się postepowanie przetargowe na budowę obwodnicy Łomży. "Teraz przez to miasto jest się bardzo trudno przebić, jest zatkane" - przyznał Szmit.



Obecny na ełckiej konferencji prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że w najbliższych tygodniach zostanie złożony do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie modernizacji połączenia kolejowego Białystok – Ełk. Przyznał, że połączenie to ma być dwutorowe, a decyzja Komisji jest spodziewana do czerwca, zaś sama realizacja ważnej dla Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego inwestycji ma się rozpocząć w 2020 roku.



Merchel zapowiedział też, że w lutym zostaną otwarte oferty na prace projektowe i modernizację połączenia kolejowego na trasie z Olsztyna do Ełku przez Szczytno i Pisz. Obecnie pociągi z Olsztyna do Ełku przez Pisz jadą ponad 3 godziny, po remoncie, który ma się zakończyć do połowy 2020 roku, czas przejazdu ma być skrócony o godzinę (pociągi pasażerskie mają na tej trasie jeździć z prędkością do 160 km na godz.).



„Po zakończeniu tych prac przystąpimy do realizacji elektryfikacji linii Korsze – Ełk. Chodzi o to, by na raz nie dublować inwestycji kolejowych do Ełku, dlatego elektryfikacja tej trasy rozpocznie się w 2020 roku” – wyjaśnił prezes PKP PLK.



Szmit oraz wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przedstawili na spotkaniu w Ełku informacje dotyczące także mniejszych inwestycji dotyczących dróg powiatowych i gminnych w regionie. "W ubiegłym roku działo się dużo, teraz będzie się działo jeszcze więcej" - zapowiedzieli.