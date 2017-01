Łódzka Kolej Aglomeracyjna otrzyma ok. 182 mln zł z funduszy RPO

W poniedziałek, w obecności dziennikarzy, marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień przekazał władzom spółki regionalnego przewoźnika podpisaną przez Zarząd Województwa umowę na dofinansowanie projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO). Planowana przez ŁKA inwestycja w 85 procentach (ok. 182 mln zł) zostanie sfinansowana z funduszy RPO.



Projekt zakłada dalszy rozwój usług świadczonych przez kolejową spółkę, m.in. poprzez zakup 14 nowoczesnych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. ŁKA planuje także uruchomienie we wrześniu 2018 r. nowych tras w siatce połączeń, m.in. do Piotrkowa Tryb. i Radomska oraz Tomaszowa Maz., a po zelektryfikowaniu linii nr 25 również do Opoczna.



"W drugim etapie budowania potencjału Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej chcemy skomunikować wschodnią część województwa. Będzie to kolej regionalna obejmująca całe województwo, jego najważniejsze ośrodki oraz wykorzystująca istniejące trasy kolejowe, które mamy nadzieję będą modernizowane" – mówił podczas konferencji prasowej marszałek.



"To dofinansowanie jest gwarantem zakupu 14 nowych pociągów, które będą obsługiwały tę część województwa, w której ŁKA jeszcze nie obsługuje. Deklarujemy również, że po zrealizowaniu inwestycji zwiększymy częstotliwość kursów i ich kierunki. Bez dofinansowania z RPO nie byłoby to możliwe" – dodał wiceprezes ŁKA Janusz Malinowski.



Nowoczesne składy dostarczy wybrana w ramach rozstrzygniętego w ubiegłym roku przetargu firma Newag z Nowego Sącza. Jak zaznaczył marszałek, obecnie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - postępowanie przetargowe podlega kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, a umowa z producentem może zostać podpisana do końca stycznia br. Pierwsze składy mają zostać dostarczone w czwartym kwartale 2018 roku.



Nowe pojazdy będą wyposażone m.in. w bezpłatne Wi-Fi, klimatyzację, gniazdka elektryczne, monitory. Składy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Należąca do samorządu łódzkiego spółka ŁKA regularne połączenia uruchomiła w czerwcu 2014 roku. Obecnie obsługuje pięć kierunków w woj. łódzkim (m.in. do Sieradza, Kutna, Łowicza, Koluszek) oraz weekendowe połączenie do Warszawy.



W 2016 r. przewoźnik przewiózł ponad 2,5 mln osób; w 2017 r. zakłada wzrost liczby podróżnych do co najmniej 3,2 mln.