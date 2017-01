Prof. Zygmunt Bauman nie żyje

Urodził się w w Poznaniu w 1925 r. w rodzinie polskich Żydów. Zasłynął jako jeden z twórców koncepcji postmodernizmu.

Po ataku niemieckim na Polskę uciekł do ZSRR, gdzie poznał idee radzieckiego komunizmu. Wstąpił do Komsomołu, służył w wydziale drogowym moskiewskiej milicji. Przystąpił do 1 Armii Wojska Polskiego (Berlinga), gdzie pełnił funkcję oficera politycznego, ale walczył również na froncie w bitwach o Kołobrzeg i o Berlin.

Po wojnie wcielony został do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak zwanych wojsk wewnętrznych, w których prowadził wykłady polityczno-wychowawcze dla żołnierzy. Przed 1950 r. uczestniczył w obławach na żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Zygmunt Bauman wielokrotnie wspominał, że jako Polak pochodzenia żydowskiego oraz człowiek o lewicowych przekonaniach, upatrywał w komunizmie sposobu realizacji bliskich mu idei równości i sprawiedliwości. W ten sposób tłumaczył swoje zaangażowanie w umacnianiu systemu stalinowskiego w Polsce. Mimo to, w 1953 r., w ramach kolejnej fali czystek, został zwolniony z wojska, w którym dosłużył się stopnia majora.

Od 1943 r. studiował w Moskwie marksizm, naukę kontynuował w Akademii Nauk Społecznych i Politycznych oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Po odwilży polskiego Października 1956 roku stał się prekursorem socjologii, wcześniej usuniętej z uczelni bloku wschodniego.

W 1954 r. ukończył studia filozoficzne, w 1960 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1968 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora. Z Uniwersytetu Warszawskiego został jednak zwolniony w wyniku wydarzeń marca'68 ze względu na swe żydowskie pochodzenie. Zmuszony po emigracji wykładał w Tel Aviwie i Hajfie, a od 1971 r. w brytyjskim Leeds.

Jako świadek zmagania się dwóch wielkich systemów totalitarnych wskazywał na nie jako konsekwencję rozwijania idei postępu i czystości w nowoczesnych społeczeństwach zachodu. Badał współczesne systemy wskazując, że z obawy przed totalitaryzmem bierze się niechęć do systemów całościowych, rewolucyjnych. Różne aspekty relacji międzyludzkich i decyzji jednostkowych analizował w kontekście rozwiązań cząstkowych, nietrwałych, pozbawionych dłuższej perspektywy.

Zygmunt Bauman otrzymał 18 honorowych doktoratów, uważany był za jednego z najwybitniejszych filozofów przełomu wieków.