Mykhailo Kravchenko nowym prezesem spółki "Sarmatia"

Zmiana szefa MPR „Sarmatia” odbyła się zgodnie z mechanizmem rotacji przewidzianym umową tej spółki i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Igor Wasilewski, który był prezesem MPR „Sarmatia” od 5 kwietnia 2016 r. nadal jest tam członkiem zarządu – podała w poniedziałek spółka.



MPR „Sarmatia” utworzyły w 2004 r. ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” - obecnie PERN oraz Ukrtransnafta. Spółka została powołana do prac nad projektem przedłużenia tzw. rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody do Adamowa w Polsce i dalej do Płocka oraz Gdańska, a także ewentualnie w kierunku zachodnim. To projekt będący częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.



W 2007 r. udziałowcami MPR „Sarmatia” zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu State Oil Company of Azerbeaijan, z Gruzji Georgian Oil and Gas Corporation oraz z Litwy Klaipedos Nafta.



Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem i Płockiem, a ostatecznie także Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport do Polski w ciągu roku do 10 mln ton ropy z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.



W październiku 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce.



Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, jak np. Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.