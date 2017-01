Kanton przez trzy dni w miesiącu zawiesza handel drobiem przez ptasią grypę

Zakaz sprzedaży ma obowiązywać od 16. do 18. dnia każdego miesiąca, czyli od stycznia do marca włącznie. Jak poinformowano w komunikacie na e-stronie władz Kantonu z prowincji Guangzhou, na który powołuje się w poniedziałek agencja Reuters, zakaz nie będzie obejmował mrożonek drobiowych.



Reuters przypomina, że w ościennej Korei Południowej i Japonii przez ptasią grypę tamtejsi rolnicy musieli wybić miliony sztuk drobiu. Mimo to obawy, że choroba ta rozprzestrzeni się na sąsiednie kraje rośnie.



W okresie obowiązywania zakazu w Kantonie zamknięte zostaną rynki hurtowej sprzedaży drobiu, wstrzymany będzie handel drobiem na bazarach. Nie będzie też tam można przechowywać na nich żywego oraz ubitego drobiu.



Władze lokalne wydały te zakazy, by zmniejszyć możliwość zarażenia się ptasią grypą przez ludzi. Jak podkreślono w komunikacie, właśnie teraz przypada "szczytowy okres wstępowania ognisk" ptasiej grypy.



Przypadki zakażenia się ludzi ptasią grypą zostały odnotowane tej zimy już w kilku chińskich prowincjach, m.in. w Guangzhou, Jiangsu i Fujian.



Według agencji Reuters wcześniej trzy miasta we wschodniej prowincji Jiangsu zawiesiły już handel żywym drobiem, po tym jak w ościennych prowincjach stwierdzono przypadki ptasiej grypy u ludzi. Restrykcje dotyczące sprzedaży drobiu wprowadziły też władze prowincji Fujian i Anhui.



Z wcześniejszych komunikatów chińskiego Ministerstwa Rolnictwa, na które powołuje się Reuters, wynika, że niedawno wykryte ogniska ptasiej grypy zostały "skutecznie" opanowane, co zapobiegło ich rozprzestrzenieniu się i nie wpłynęło na jakość produktów drobiowych oraz ceny drobiu.