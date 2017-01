Kalendarium na wtorek, 10 stycznia

GPW

CCC - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

ARCHICOM - NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN.

BSCDRUK - NWZA ws. rezygnacji członka RN Pana Hans Jürgen Katzer oraz powołania członka RN.

INTERNITY - NWZA ws. połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

OPENFIN - Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

PEKAES - Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

TAMEX - NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

DANE MAKRO

02:30 Chiny - Inflacja CPI

16:00 USA - Zapasy hurtowników (m/m)