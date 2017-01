Francuskie banki odmówiły spotkania z Marine Le Pen

Le Pen poskarżyła się, że inni kandydaci otrzymali pożyczki od francuskich banków.

- Fakt, że banki nie chcą nam pożyczać, odgrywając polityczną rolę, stanowi realny problem dla demokracji – oświadczyła liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. – To oznacza, że banki decydują kto może startować [w wyborach-red. pb.pl], a kto nie – dodała.

Le Pen zapowiedziała, że będzie starała się o pożyczkę w zagranicznych bankach. W 2014 roku kredytu udzielił Frontowi Narodowemu jeden z rosyjskich banków.

We Francji pieniądze z publicznej kasy na rekompensatę wydatków poniesionych na kampanię wyborczą dostają ci z kandydatów na prezydenta, którzy zdobyli co najmniej 5 proc. głosów. Z sondaży wynika, że Marine Le Pen może liczyć na ok. 20 proc. głosów w pierwszej turze wyborów, która odbędzie się 23 kwietnia.