Zmiany FIFA przyniosą 6,5 mld USD przychodów

Obradująca w Zurychu Rada Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej powiększyła liczbę uczestników mistrzostw świata z 32 do 48 drużyn. Pierwszy mundial w nowej formule odbędzie się w 2026 roku.

Jest to pierwsza rewolucyjna decyzja Federacji po objęciu w ubiegłym roku stanowiska prezydenta przez Gianniego Infantino, który zastąpił zdyskredytowanego przez skandal korupcyjny Seppa Blattera.



Według prognoz większy mundial może przełożyć się o wzrost przychodów o blisko 20 proc. do 6,5 mld USD. FIFA spodziewa się, że turniej rozgrywany w Rosji w 2018 r. przyniesie 5,5 mld USD.



FIFA planuje dalsze zmiany mające przynieść większa monetyzację Mistrzostw Świata, w tym między innymi takie ustalenie godzin meczów, by dopasować je do głównego czasu antenowego na największych rynkach.