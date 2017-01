Estoński bank wchodzi do Polski

Na coraz bardziej kostniejącym rynku bankowym w Polsce pojawia się nowy gracz, choć raczej trudno spodziewać się, że wstrząśnie zastanym układem. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła do wiadomości, że Inbank z Estonii chce otworzyć u nas oddział, zbierać depozyty i udzielać kredytów. Estończycy będą działać w oparciu o paszport europejski, jak nazywa się unijną regulację, zgodnie z którą jeśli ktoś uzyskał w UE licencję bankową, wchodząc na kolejny rynek wspólnoty nie musi już starać się o taki dokument u lokalnego nadzorcy.

Depozyt na 3,25 proc.

Inbank ma taki glejt od swojego nadzoru. Jest on świeżej daty, bo wydany został w 2015 r. Cała historia istnienia banku jest krótka jak wydruk z bankomatu: zaczął działalność w 2011 r. jako firma pożyczkowa. Z czasem właściciele, dwóch Estończyków, doszli do wniosku, że potrzebują finansowania, a najlepiej do tego nadają się depozyty. Złożyli więc wniosek do nadzoru o licencję i ją dostali. Na swojej stronie internetowej chwalą się, że w ciągu jednego dnia zebrali tyle depozytów, że musieli wycofać reklamy i zamknąć akwizycję lokat, bo zebrali ich więcej niż potrzebowali. Właściciele konstatują, że klienci od pierwszego dnia zaufali nowemu bankowi. Była to jednak dobrze opłacona miłość, gdyż Inbank na starcie płacił 3,25 proc. za depozyt, co przy zerowych stopach jest zarobkiem nie do pogardzenia.

Na koniec III kwartału bank miał 55 mln EUR depozytów, a suma bilansowa przekraczała 64 mln EUR. Bank notowany jest na estońskiej giełdzie, notowane są też jego obligacje. Na koniec września ubiegłego roku miął 1,7 mln EUR zysku. Wskaźnik zwrotu z kapitału to Himalaje w porównaniu do polskich banków – 24,1 proc. (9 proc. u nas). Marża odsetkowa znajduje się poza wyobrażeniem przeciętnego bankowca i wynosi 13,2 proc. (u nas 4 proc. to wynik bankowych stachanowców).

Inbank zarabia głównie na sprzedaży kredytów gotówkowych i samochodowych. Nie są to tanie produkty. Nominalne oprocentowanie zaczyna się od 9,9 proc., ale realny koszt kredytu na 2 tys. EUR, zaciągniętego na 5 lat to 23 proc. Na polskim rynku bankowym nie jest to jednak szokujące oprocentowanie.

Inbank za depozyty płaci już mniej niż na starcie, ale wciąż jest to niezła oferta. Na rocznej lokacie można dostać 1,25 proc. W euro! W Polsce złotowe roczne lokaty są niewiele lepiej oprocentowane.

Mały, ale ambitny

Dla polskich klientów rodzi się nadzieja głównie poprawę niezwykle mizernej oferty depozytowej, choć przy niewielkiej skali banku, wielkiego zapotrzebowania na oszczędności nie będzie. Trzeba będzie jeszcze na nią zaczekać, bo Inbank zatrudnił do polskiego oddziału dopiero kilka osób. Niemniej, jak wynika z zapowiedzi, Estończycy traktują eskapadę nad Wisłę bardzo poważnie. Jak wyjaśniają na stronie internetowej, rynek estoński to 500-600 mln EUR kredytów, we wszystkich krajach nadbałtyckich – 2 mln EUR. Polski rynek konsumencki wart jest 35 mld EUR.

Choć Inbank większego zagrożenia dla krajowych banków nie stanowi, to powinny mieć się one jednak na baczności. W Estonii, gdzie rynek bankowy jest o wiele bardziej skostniały niż nasz i podzielony między trzy skandynawskie banki, Inbank zdobył 8 proc. rynku konsumenckiego (Swedbank ma 72 proc., a SEB 11 proc.).

Czarna strona paszportu

Czy w Polsce biznes w ogóle powiedzie się Estonczykom? Wchodzą na rynek, który wkrótce może zostać przyduszony ustawą antylichwiarską, przygotowaną przez resort sprawiedliwości. Mocno ścina ona maksymalny koszt finansowania dla ludności. Regulacja mocno uderza w formy pożyczkowe, ale banki też odczują jej skutki.

Po drugie, historia banków detalicznych z paszportem w Polsce nie jest specjalnie budująca. Inbank jest trzecim bankiem, który próbuje u nas sił w taki sposób. Pierwszy zjechał do nas Polbank, który po niezwykle intensywnym rozwoju zderzył się ze ścianą kryzysu, a właściwie przydarzyło się to jego greckiej matce i cudem uniknął jej losu, czyli bankructwa. Na szczęście w porę kupił go Raiffeisen.

Po nim zjawił się w Polsce Vanquis Bank, z brytyjskiej grupy Provident. Szybko powinęła mu się jednak noga i po dwóch latach zwinął manatki i opuścił nasz rynek. Ku uciesze KNF, bo dla regulatora bank z paszportem, szczególnie z apetytem na klienta detalicznego, to gracz podejrzany. Ciemna strona paszportu polega na tym, że legitymujący się nim bank raportuje i podlega pod swój własny nadzór i niespecjalnie musi przejmować się polskim regulatorem.