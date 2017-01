Moody's: rynek nie dokona znaczącej zmiany oceny ryzyka kredytowego Polski

"W ostatnim czasie w regionie EŚW widać oznaki presji na rentowność krajowego długu (...) Istnieje możliwość, iż w dalszym ciągu będziemy obserwować umiarkowany wzrost rentowności długu rządowego w regionie EŚW, szczególnie w Polsce, co odzwierciedlać będzie wzmożoną niepewność wśród inwestorów w regionie najbliższych miesiącach" - napisano w raporcie.



"Mimo to, nie spodziewamy się, by rynek dokonał znaczącej zmiany oceny krajowego ryzyka kredytowego w najbliższych miesiącach, a dochodowość długu pozostanie na rekordowo niskim poziomie" - dodano.



W ocenie analityków Moody's popyt na polski dług pozostanie solidny.



"Apetyt inwestorów na polski dług raczej pozostanie solidny, korzystając na dodatnich spreadach wobec stóp procentowych w strefie euro oraz na prawdopodobnej ograniczonej zmienności złotego względem euro" - napisano w raporcie.