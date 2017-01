Sobieraj ocenia szanse estońskiego banku

Puls Biznesu poinformował w środę, że na rynku bankowym w Polsce pojawia się nowy gracz. Inbank z Estonii chce otworzyć u nas oddział. Zapytaliśmy, co o tym sądzi ekspert, Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.



- Jeśli ktoś ma za granicą bank z bardzo dobrym systemem IT, doskonale zabezpieczonym, dobrą, bardzo dobrą bankowością internetową i mobilną to korzystając z paszportu, może spróbować wykorzystać posiadane zasoby na polskim rynku. Barierą wejścia są koszty marketingu i dotarcia do klienta – powiedział Sobieraj. - Nie znam biznesu Inbanku, żeby w sposób wiarygodny oceniać ich szanse. Mogę natomiast powiedzieć, że budowa banku na zasadzie start-upu w Polsce to zajęcie niezwykle trudne do realizacji. Bez 100 mln zł na IT nie ma sensu niczego zaczynać. Chyba że stawia się na eksplorację rynkowych nisz, których inni nie dostrzegają - dodał.

Prezes Alior Banku podkreślił, że sytuacja na rynku jest dzisiaj trudniejsza, niż kiedy zaczynał jego bank.



- Zaczynanie od podstaw jest zatem trudne. Spodziewam się natomiast, że będą wchodziły do nas banki z paszportem – powiedział Sobieraj.