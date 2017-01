Będzie drugie referendum?

Oczywiście na tego typu rewelacje należy wziąć swoją poprawkę, że sędziowie są niezależni w swoich decyzjach, więc dziennikarski materiał prezentuje w zasadzie „odczucia” członków rządu. Zdają się wskazywać one jednak na obawy na ile parlament zgodzi się na proces negocjacyjny zaprezentowany przez rząd, a na ile cała ta kwestia nie stanie się tematem długich politycznych przepychanek. Pojawia się nawet sugestia, że Liberalni Demokraci mogliby dążyć do tego, aby przedmiot pakietu negocjacyjnego miał być tematem drugiego referendum, do którego dopuszczeni zostaliby teraz ci, którzy w czerwcu ub.r nie byli jeszcze pełnoletni. Można sobie, zatem wyobrazić, że tematem politycznych przepychanek stanie się za chwilę tzw. NO-BREXIT. Zwłaszcza, że szkoccy politycy, którzy stanowczo sprzeciwiają się procesowi opuszczenia UE, liczą też na to, że w tych działaniach wesprą ich też koledzy z Północnej Irlandii (oba te obszary w referendum wyraźnie wsparły pozostanie w strukturach unijnych). Innymi słowy, robi się ciekawie. Decyzja Supreme Court spodziewana jest w ciągu najbliższych 2 tygodni.

W ostatnich wpisach zwracaliśmy uwagę, że przerzucenie tematu Brexitu na parlament, może w krótkim okresie być pozytywne dla funta. W dłuższym – nie do końca, gdyż im dłuższe przepychanki, tym większa niepewność dla biznesu. Chyba, że pomysł drugiego referendum zacznie bardziej ewoluować (teoretycznie w polityce wszystko jest możliwe, ale nadal taka opcja wydaje się być mniej prawdopodobna).

Dzisiaj GBP/USD wciąż broni rejonu wskazywanego już kilka razy wsparcia przy 1,2088-1,2132. Na tle zyskującego dzisiaj dolara w głównych ustawieniach (przed konferencją Trumpa o godz. 17:00) ta para nie prezentuje się aż tak źle. Jeżeli tak jak pisaliśmy rano, rynki rozczarują się po godz. 17:00 i dolar zacznie tracić, to na GBP/USD mamy szanse na ponowne wyrysowanie podobnego do wczorajszego doji sugerującego zbliżające się odbicie. Musiałoby ono zostać jeszcze potwierdzone przez złamanie oporu przy 1,22. Wtedy mielibyśmy szanse na rozrysowanie ruchu z minimum do rejonu szczytu z początku stycznia przy 1,2431 w ciągu kolejnych dni.