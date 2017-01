"Lex Babisz" będzie obowiązywać

Nowelizację poparło 129 ze 185 obecnych posłów w sytuacji, gdy do anulowania weta potrzebne były głosy co najmniej 101 deputowanych, czyli ponad połowy łącznej ich liczby. Spośród 49 posłów głosujących przeciw większość stanowili członkowie kierowanego przez Babisza współrządzącego centroprawicowego ruchu ANO.



Ze względu na swą wcześniejszą działalność biznesową Babisz jest jednym z najbogatszych ludzi w Republice Czeskiej. Zdaniem Zemana nowelizacja stoi w sprzeczności z czeskim porządkiem konstytucyjnym oraz umowami międzynarodowymi, ingerując w wolność jednostki i jej podstawowe prawa. Prezydent już wcześniej zadeklarował, że w razie obalenia jego weta skieruje nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Zamiar podjęcia takiej procedury potwierdził w środę rzecznik Zemana.



Zgodnie z określaną powszechnie jako "lex Babisz" nowelizacją członkowie rządu mogą być nadal właścicielami firm, ale nie będzie im wolno prowadzić radiowej i telewizyjnej działalności nadawczej ani wydawać prasy periodycznej. Ponadto spółki, w których mają co najmniej jedną czwartą udziałów, stracą prawo do uzyskiwania zamówień publicznych i dotacji innych niż obowiązkowe.



Babisz ma 100 proc. udziałów w koncernie Agrofert - jednym z największych konglomeratów gospodarczych postkomunistycznej Europy, zrzeszającym ponad 250 firm, przede wszystkim z branży chemicznej i przetwórstwa rolno-spożywczego. W skład koncernu wchodzi również wydawnictwo prasowe Mafra, wydające największy czeski dziennik "Mlada Fronta Dnes" oraz związany wcześniej ze środowiskiem politycznych zwolenników nieżyjącego już prezydenta Vaclava Havla dziennik "Lidove Noviny". Do Babisza należą też radio Impuls i telewizja muzyczna Oczko.



Wchodząc w 2013 roku do rządu jako wicepremier i minister finansów, Babisz opuścił zarząd Agrofertu. Jego majątek tygodnik "Forbes" oszacował w ubiegłym roku na 62 mld koron (10 mld złotych).



Jak zaznacza agencja CTK, nowelizacja może ostatecznie pozostawić Agrofert poza swym zasięgiem działania, gdyż Babisz oświadczył już, że do końca stycznia zamierza pozbyć się wszystkich akcji koncernu. Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób się to odbędzie.



Rzecznik Zemana Jirzi Ovczaczek potwierdził po środowym głosowaniu w Izbie Poselskiej, że prezydent skieruje nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. "O konkretnych krokach będziemy informować, gdy zostaną podjęte" - powiedział Ovczaczek CTK.



Spekuluje się, że po najbliższych wyborach do Izby Poselskiej jesienią bieżącego roku Zeman mógłby mianować Babisza premierem, uzyskując w zamian jego poparcie dla swej reelekcji w powszechnych wyborach prezydenckich w 2018 roku. ANO jest obecnie zdecydowanym liderem czeskiej sceny politycznej, dysponując poparciem około jednej trzeciej elektoratu.