Fundusz zamrozi inwestycje jeśli Le Pen wygra wybory

- To nie może być pozytywne – zapowiedział Christophe Evain, szef ICG. - Z pewnością zamrozimy inwestycje na pewien czas aby zobaczyć, co się będzie działo – dodał.



29 proc. portfela inwestycyjnego firmy stanowią francuskie aktywa.



Evain tłumaczy, że obawy budzą pomysły Le Pen dotyczące gospodarki, m.in. opowiadanie się za protekcjonizmem. Zwrócił uwagę, że deklarowana przez liderkę Frontu Narodowego chęć wyprowadzenia Francji ze strefy euro może zwiększyć niestabilność polityczną w Europie.



Pierwsza tura wyborów we Francji odbędzie się w kwietniu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Les Echos, Le Pen może przejść do drugiej tury.



- Na obecnym etapie myślę, że jej zwycięstwo jest wysoce nieprawdopodobne. Ale błędnie przewidywałem w sprawie Brexitu i szans wyborczych Trumpa – przyznał szef ICG.