Bitcoin staniał o 16 proc.

Kurs bitcoina spadał w środę nawet do 761,86 USD, co oznaczało spadek jego wartości o 16 proc. 5 stycznia kurs najpopularniejszej na świecie kryptowaluty doszedł do rekordowych 1161,89 USD.



Przedstawiciele oddziału Ludowego Banku Chin w Szanghaju i przedstawiciele władz finansowych miasta przeprowadzili inspekcję na giełdzie bitcoina BTCC, szukając dowodów nieprawidłowości, np. manipulacji rynkowych czy prania brudnych pieniędzy. Oceniali również, czy pieniądze klientów są bezpieczne.



Inspekcja nasiliła obawy, że władze Chin mogą zacieśnić kontrolę nad chińskimi giełdami bitcoina. Tymczasem to chińscy inwestorzy mieli stać w ostatnim czasie za szybkim wzrostem wartości wirtualnego pieniądza. Miał być „bezpieczną przystanią” dla ich oszczędności w sytuacji słabnącego juana.