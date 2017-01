Wzrost indeksów w USA

Wydarzeniem dnia w USA była w środę konferencja prasowa prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Choć nie wyjaśniła ona wiele, to przyczyniła się do wzrostu zmienności na rynku. Dotyczyło to szczególnie spółek farmaceutycznych, gdzie Trump zasygnalizował możliwość ułatwienia importu leków, które w USA są jego zdaniem zbyt drogie. Nerwowość inwestorów rośnie także przed rozpoczynającym się w piątek sezonem wyników kwartalnych. Słabł dolar, co sprzyjało notowaniom surowców. Zdrożała m.in. taniejąca podczas poprzednich sesji ropa. Spadły rentowności obligacji skarbowych USA. Złoto kończyło sesję najwyższym kursem od 7 tygodni.

Na zamknięciu rosła wartość indeksów 8 z 10 głównych segmentów S&P500. Najmocniej drożały akcje spółek z segmentu energii (1,2 proc.) i użyteczności publicznej (1,0 proc.). Najsłabiej na tle rynku wyglądały segmenty usług telekomunikacyjnych (-0,5 proc.) i ochrony zdrowia (-1,0 proc.). 10 najmocniej przecenionych spółek z S&P500 to firmy produkujące leki lub związane z taką produkcją. Na zamknięciu drożało 66 proc. spółek wchodzących w skład indeksu. Rosły kursy akcji 23 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej drożały Merck & Co. (2,85 proc.), IBM (1,35 proc.) i Goldman Sachs (1,3 proc.). Pierwsza z tych spółek, to producent leków. Dla inwestorów ważniejsze od obaw o politykę Trumpa było to, że jeden ze specyfików firmy może zostać dopuszczony do leczenia raka płuc. Najmocniej taniejącymi blue chipami były Nike (-0,8 proc.),

Johnson & Johnson (-1,2 proc.) i Pfizer (-1,8 proc.).