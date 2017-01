Meksykanie wolą tankować w USA

Na stacji benzynowej Shell w Calexico, mieście w stanie Kalifornia przy granicy z Meksykiem, w kolejce po paliwo trzeba stać 4-5 godzin. Potem Meksykanie muszą jeszcze stać ok. 2 godziny w kolejce na przejściu granicznym. Ale uważają, że im się to opłaca.

- To szaleństwo. Tu jest mnóstwo ludzi, wszyscy tankują do pełna – powiedział Rodrigo Marquez, pracownik stacji Shell.

Władze Meksyku zdecydowały o liberalizacji wcześniej zmonopolizowanego rynku paliw. Otworzyły go po raz pierwszy od ośmiu dekad dla zagranicznej konkurencji. Aby zachęcić potencjalnych inwestorów i importerów paliw, zdecydowano o podwyższeniu ich cen o 20 proc. Wywołało to falę protestów w całym kraju i spowodowało trudności z dostępem do paliw. Tymczasem cena litra benzyny bezołowiowej na stacji w Mexicali wynosiła 16,17 pesos za litr, czyli w przeliczeniu 2,815 USD za galon. Cena galona benzyny na oddalonej o 27 kilometrów stacji w kalifornijskim El Centro wynosi 2,718 USD.