USD/PLN w kierunku wsparcia na 4,10 PLN po wystąpieniu Trumpa

Polska waluta wyceniana jest następująco: 4,3675 PLN za euro, 4,1195 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0661 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0301 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,583% w przypadku obligacji 10-letnich.



Wydarzeniem ostatnich kilkunastu godzin na rynku walutowym było pierwsze od czasów wyborów wystąpienie D. Trumpa. Wskazywaliśmy, iż rynek ma bardzo „rozdmuchane” oczekiwania co do stymulacji fiskalnej w wykonaniu tamtejszej administracji, co miałoby prowadzić do podbicia wskaźników inflacyjnych i upewnić FED w polityce zacieśniania monetarnego. Przy tak dużych oczekiwaniach istniało oczywiście ryzyko zawiedzenia rynkowych spekulacji. Trudno jednak dokładnie odnieść się do dalszych perspektyw z uwagi na fakt, iż D. Trump nie zaprezentował szczegółów dot. zwiększenia wydatków oraz obniżenia podatków. Prezydent elekt skupił się raczej na kwestiach polityczno-agencyjnych oraz amerykańskim sektorze farmaceutycznym. Na rynku obserwowaliśmy spadek wyceny dolara – USD jednak wcześniej umacniał się stąd ruch ten nie przyniósł wyznaczenia nowych blisko 1-miesięcznych szczytów na EUR/USD. Na pewno możemy mówić o zawiedzeniu oczekiwań części posiadaczy pozycji długich na USD – trudno jednak określić wystąpienie D. Trumpa czynnikiem mogącym obecnie doprowadzić do większej korekty na wycenie dolara amerykańskiego. Z punktu widzenia PLN słabszy USD jest oczywiście czynnikiem wspierającym, jednak dopiero przekroczenie 4,10 USD/PLN stanowić będzie wyraźny sygnał techniczny do rozegrania mocniejszego złotego. Posiedzenie RPP, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło niespodzianek – warto jedynie wspomnieć, iż w komunikacie po posiedzeniu czytamy, iż Rada ma świadomość, ze podbicie wskaźników inflacji wynika głównie z cen surowców i czynników poza wpływem krajowej polityki monetarnej. Lokalnie inwestorzy wyczekiwać będą na piątkowe decyzje agencji ratingowych Fitch oraz Moody’s. Rynek nie oczekuje jednak zmian ani w zakresie ratingów ani perspektyw.



W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. Szeroki kalendarz makro zawiera minutes z ostatniego posiedzenia EBC oraz serie publikacji makro z USA (m.in. wnioski o zasiłek, wystąpienia przedstawicieli FED). Przede wszystkim jednak rynki w Europie reagować będą na wczorajszą korektę na wycenie USD po wystąpieniu D. Trumpa.



Z rynkowego punktu widzenia najciekawiej obecnie prezentuje się zestawienie USD/PLN, gdzie wybicie wsparcia na 4,10 PLN otwierać będzie drogę do spadku w kierunku 4,01-4,04 PLN. Ewentualne rozegranie ww. scenariusza stanowiłoby wsparcie również dla pozostałych par związanych z PLN.