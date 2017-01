W Europie wyprzedaż

W środę uwagę rynków przyciągnęła konferencja prasowa Trumpa, pierwsze - od listopadowych wyborów - oficjalnie zapowiedziane spotkanie prezydenta-elekta z mediami.



Inwestorzy ciekawi byli szczegółów planu gospodarczego nowej administracji Białego Domu.



W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał stymulację fiskalną w postaci obniżenia podatków oraz zwiększenie wydatków na infrastrukturę, co stanowiłoby impuls inflacyjny dla gospodarki USA.



Tymczasem w trakcie środowej konferencji Trump wspomniał o potrzebie wprowadzenia nowych procedur przetargowych w sektorze farmaceutycznym, zmniejszeniu kosztów programu rozwoju myśliwca F-35, zbudowaniu muru na granicy z Meksykiem czy też wprowadzeniu podatku dla przedsiębiorstw, które chcą opuścić Stany Zjednoczone.



"Rynek miał nadzieję, że Trump przedstawi więcej szczegółów dotyczących swojej polityki" - mówi Masakuni Fujiwara, prezes VistaMax Fund Advisors Ltd.



Również Michael McCarthy, strateg rynku w CMC Markets, wskazuje, że rynki są rozczarowane brakiem szczegółów dotyczących planów stymulowania amerykańskiej gospodarki.



"Istnieją coraz większe obawy, że niedawne duże pozytywne ruchy na giełdach, oparte na oczekiwaniach co do wsparcia przez Trumpa gospodarki USA, bardzo szybko +odkręcą się+" - wskazuje McCarthy.



W czwartek o 10.00 w Niemczech zostanie podane wyliczenie PKB w 2016 r., a o 11.00 w strefie euro Eurostat opublikuje dane o produkcji przemysłu w regionie w listopadzie 2016.



Na ten dzień swoje wystąpienia zaplanowało kilku członków Fed.



O godz. 14.30 głos zabierze prezes Fed z Chicago, Charles Evans, szef Fed z Filadelfii, Patrick Harker, Dennis Lockhart z Atlanta Fed i prezes Fed z St. Louis, James Bullard.



Wieczorem ze swoimi przemówieniami wystąpią m.in. Bullard, Kaplan i Lockhart - wszyscy z Fed.



O 1.00 czas na Janet Yellen - szefową Rezerwy Federalnej.