PAIiIZ: 205 projektów za ponad 4,3 mld EUR i 51 tys. miejsc pracy

"Mam nadzieję, że sporą część uda się wdrożyć już w 2017 roku. Część z nich - taki jest naturalny cykl inwestycyjny - może się trochę przeciągnąć i będzie zasilała lata następne, ale jeżeli chodzi o liczbę projektów, wartość, oraz liczbę osób, które zagraniczni przedsiębiorcy mają zatrudnić, widzimy wyraźne tendencje zwyżkowe" - podkreślił. Według niego wzrost w skali roku może wynieść nawet 20 proc.



Pisula przypomniał, że w 2016 roku Agencja pomogła stworzyć kilkanaście tysięcy miejsc pracy. "W projektach mamy kolejnych 51 tys. Ile z tego zmaterializuje się w 2017 r. - zobaczymy. Będziemy starali się, aby było ich jak najwięcej" - dodał.



W 2016 r. Agencja zakończyła 58 projektów o łącznej wartości ok. 1,3 mld euro, które przyczyniły się do powstania blisko 12 tys. miejsc pracy. Obsługiwała m.in. inwestycje koncernów Daimler, LG Chem, Toyota oraz Bombardier.



PAIiIZ weszła do Polskiego Funduszu Rozwoju i zmienia się w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Pod nowym szyldem zacznie działać, gdy tylko uzyska wpis do KRS.