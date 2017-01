Twórca forum w Davos: globalizacja to kozioł ofiarny dla ludzkich niepokojów

- To nie tylko zwrot przeciw globalizacji, to czego doświadczamy to ogromne zmiany – powiedział Schwab w wywiadzie dla AFP.



Szybkie zmiany w technologii, gospodarce i struktur społecznych zasilają "pewien niepokój wśród ludzi, (którzy) próbują się odnaleźć w tym nowym świecie", powiedział.



Tegoroczne spotkania w Davos odbędzie się w przyszłym tygodniu, a komentarze Schwab to reakcja na falę populizmu skierowaną przeciwko establishmentowi, który sprawił, że Wielka Brytania opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej, a biznesmen miliarder Donald Trump został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.



Populizm zyskuje na popularności w wielu demokracjach zachodnich, głównie przez podsyca obawy o globalizację, imigrację i przepływ uchodźców.



Schwab powiedział, że świat wydaje się być w emocjonalnym kryzysie, ale dodał, że jest on zakorzeniony w szeregu czynników, w tym w głębokich obawach o to jak nowe technologie zagrażają miejscom pracy.



Podkreślił, że globalizacja stała się zwyczajnie “łatwym kozłem ofiarnym”.