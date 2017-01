Prezydent Meksyku: "Nigdy nie zapłacimy za mur na granicy z USA"

– To oczywiste, że nasze spojrzenie na niektóre kwestie jest inne niż nowych władz Stanów Zjednoczonych, na przykład na kwestię budowy muru, za który Meksyk na pewno nigdy nie zapłaci – powiedział Pena Nieto. Zapowiedział też, że Meksyk będzie dążyć do tego, aby podpisać nowe porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską w celu dywersyfikacji wymiany gospodarczej poza USA.

– W żadnym wypadku nie zaakceptujemy niczego, co uderza w naszą godność jako kraju i godność meksykańskiego narodu – dodał prezydent Meksyku.



Odniósł się w ten sposób do stanowiska Donalda Trumpa. Nowo wybrany prezydent USA niedawno potwierdził, że nie wycofuje się ze swoich słów na temat Meksyku, które padły podczas kampanii wyborczej. Wielokrotnie powtarzał, że latynoamerykańscy imigranci "szkodzą" gospodarce USA. Mówił też o tym, że doprowadzi do tego, żeby Meksyk sam zapłacił za budowę muru na granicy, który ma powstrzymać napływ imigrantów do kraju.