Unicredit: 8,1 mld EUR rezerwy na „złe długi”

To kolejne działania w ramach ogłoszonego w grudniu „czyszczenia” bilansu Unicredit, do niedawna największego akcjonariusza Pekao. W grudniu włoski bank zapowiedział, że planuje do końca marca emisję praw do akcji wartości 13 mld EUR. Chce również zredukować tysiące miejsc pracy i pozbyć się dużej części niespłacalnych regularnie przez klientów kredytów.