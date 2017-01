W Danii awantura o koszt transportu konia

Sprawa ożywiła spór w Danii dotyczący abonamentu. Obecnie musi go tam płacić każdy, kto ma 18 lat i telewizor, komputer z Internetem, smartfon lub tablet. W 2017 roku abonament wynosi (1457 zł).

Po fali krytyki Ulrik Haagerup z władz Danmarks Radio przyznał, że sfinansowanie transportu konia było pomyłką.

- Pomyliliśmy się ponosząc koszt transportu konia i było to nierozsądne, nawet pomimo tego, że całkowity koszt przenosin był normalny – powiedział.

Podkreślił, że to Danmarks Radio popełniło błąd, a nie korespondent w USA. Zapowiedział, że to dziennikarz będzie musiał sfinansować powrót konia do Danii.