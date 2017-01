Rafalska: mogą być zmiany w programie 500+

Program 500 plus (+)

Rafalska przypomniała, że program funkcjonuje jeszcze nawet nie rok; podkreśliła, że jest stale oceniany i monitorowany. "Ja nie mówię, że ten program na dzisiaj to jest absolutnie constans, on może podlegać modyfikacjom, ale propozycje istotne, zmieniające kryteria, dzisiaj nie wchodzą w grę" - powiedziała w czwartek dziennikarzom w Sejmie.

Dopytywana, czy możliwe są zmiany w programie w przyszłości, powiedziała, że trzeba zobaczyć, jak będzie funkcjonował. "Niczego nie możemy wykluczyć, jednak nie ma dziś mowy o tym, żebyśmy wprowadzali inne kryteria" - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że już po tych kilku miesiącach obowiązywania programu można stwierdzić, że ubóstwo spadło znacząco - miedzy 70 a 90 proc., w zależności od tego, czy mowa o ubóstwie względnym czy bezwzględnym; bardzo się poprawiła sytuacja rodzin wielodzietnych.

"Czekamy też na to, czy dzietność nam wzrośnie, czy te wskaźniki poszybują; czy on będzie realizował pozostałe cele, czyli nie tylko zmniejszenie ubóstwa, ale też poprawa dzietności, inwestycja w kapitał ludzki i oczywiście skutki finansowe - tego nie można analizować w oderwaniu od bieżącej sytuacji" - dodała Rafalska.

W jej ocenie program 500 plus był dużym sukcesem minionego roku, jednak nie jedynym; zwróciła uwagę, że choć jest to kluczowy projekt rządu, to choćby jej resort realizuje wiele innych działań społecznych.

Pytana o zarzuty opozycji, że budżet nie wytrzyma tych obciążeń, jakie wiążą się realizacją programu, odpowiedziała, że "budżet ma się znakomicie", a prognozy dla gospodarki są bardzo dobre. Jej zdaniem opozycja nie musi się o to martwić. "Póki co, my odpowiadamy za budżet" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że za program odpowiada rząd, samorządy tylko realizują zadania zlecone przez rząd w ramach programu. "My przekazujemy pieniądze, to jest nasze zobowiązania ustawowe" - zaznaczyła Rafalska.

Podkreśliła również, że w jej ocenie budżet został uchwalony legalnie.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Dzięki niemu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.