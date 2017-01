Niemcy chcą odsyłać do Grecji ubiegających się o azyl

Szef MSW Niemiec Thomas de Maiziere zwrócił się do Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (BAMF), by od 15 marca wznowione zostało przekazywanie migrantów do Grecji na podstawie rozporządzenia dublińskiego - poinformowała agencja AFP. Zgodnie z jego zasadami za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada państwo, w którym migrant przekroczył granicę UE; głównie chodzi o Grecję i Włochy.

"Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej Niemcy uważają obecnie, że odsyłanie migrantów będzie możliwe od 15 marca" - oświadczył rzecznik MSW Tobias Plate.

Komisja Europejska 8 grudnia 2016 roku zarekomendowała "stopniowe wznowienie przekazywania osób" na podstawie rozporządzenia dublińskiego od połowy marca. Ma to dotyczyć jedynie osób ubiegających się o azyl, które przyjechały nielegalnie z Grecji, z wyjątkiem nieletnich pozbawionych opieki.

Stosowanie tej zasady zostało zawieszono początkowo w 2011 roku z powodu złych warunków zapewnianych przez Grecję migrantom oczekującym na decyzję o azylu.

System dubliński jest krytykowany, głównie przez władze w Atenach, ponieważ znaczna część migrantów nie zamierza zostać w kraju, w którym przekroczyli granicę UE, jak Grecja i Włochy, lecz chce przedostać się dalej do Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

Niemiecka organizacja pomocy migrantom Pro Asyl skrytykowała czwartkową decyzję Berlina. Jak argumentują jej przedstawiciele, przyczyni się ona dodatkowo do pogorszenia warunków przyjmowania migrantów w Grecji, które już są uważane za bardzo trudne.

Niemiecki rząd w środę ogłosił, że w 2016 roku do Niemiec z zamiarem starania się o azyl przyjechało 280 tys. imigrantów. W rekordowym 2015 roku władze zarejestrowały 890 tys. osób.