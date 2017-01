Możliwe jest krótkotrwałe, korekcyjne odreagowanie dolara

Warto jednak zaznaczyć, że akurat z ich strony nie należy zbytnio oczekiwać, aby je rewidowali (w sytuacji, kiedy rośnie prawdopodobieństwo osiągnięcia celu inflacyjnego jeszcze w tym roku, to bardziej prawdopodobne jest, że FED po prostu będzie utrzymywał nieco bardziej „jastrzębią” politykę komunikacyjną względem rynku, niż to mogłoby wydawać się konieczne z punktu widzenia danych makro i innych ryzyk).

W kalendarzu uwagę zwraca zaplanowane na godz. 1:00 w nocy z czwartku na piątek wystąpienie szefowej FED. Teoretycznie może nie być poświęcone sytuacji rynkowej – Yellen będzie je kierować do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, ale zaplanowane zostały też pytania przez Internet, stąd też nie można zupełnie wykluczyć, że otrą się one o kwestie polityki pieniężnej. Później, bo o godz. 14:30 poznamy odczyty grudniowej sprzedaży detalicznej, oraz inflacji PPI. W pierwszym przypadku rynek może mieć spore oczekiwania, gdyż był to okres świąteczny. Teoretycznie może to podbijać przecenionego dolara. Mediana zakłada wzrost o 0,7 proc. m/m i 0,5 proc. m/m bez samochodów, ale czy odczyty sprostają większym oczekiwaniom?

Wcześniej zwracaliśmy uwagę, że ewentualne odbicie koszyka BOSSA USD może być ograniczone przez mocny opór przy 85,04 pkt., który został ostatnio złamany. W średnim terminie układ wygląda spadkowo.

Ciekawe informacje napłynęły dzisiaj dla EUR/USD. Teoretycznie nie powinno być to dużym zaskoczeniem, ale opublikowane dzisiaj zapiski z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego niejako przypomniały inwestorom, że w najbliższych miesiącach podziały w łonie tej instytucji mogą narastać. Będzie to bardziej widoczne wtedy, im lepsze będą odczyty makroekonomiczne i wyższe wskazania inflacji. Już teraz kilku członków ECB nie chciało wydłużenia programu QE. Im bliżej końca roku, kiedy będzie on wygasał, tym więcej będzie głosów nt. koniecznego taperingu, czy procesu wyjścia z ultra-luźnej polityki. To co zrobił w grudniu Mario Draghi to „majstersztyk”. Przypomnijmy, że szefowi ECB udało się przekonać rynki, że ograniczenie skali QE do 60 mld EUR z 80 mld EUR miesięcznie i wydłużenie programu o 9 miesięcy nie jest „taperingiem”. Teraz taką retorykę będzie znacznie trudniej „sprzedać rynkom”. Te oczywiście jeszcze kupują temat słabego euro za sprawą potencjalnych ryzyk politycznych. Te jednak wydają się być źle kierowane – to nie Francja może być problemem w tym roku, a Włochy.

Na wykresie EUR/USD widać, że informacje nt. minutek ECB zdołały podbić notowania na nowe maksima w ostatnim lokalnym impulsie (szczyt wypadł przy 1,0684). Niemniej wysokich poziomów nie udało się utrzymać długo i powróciliśmy poniżej 1,0657-65. W kontekście potencjalnych informacji z USA rośnie, zatem prawdopodobieństwo pojawienia się korekcyjnego ruchu z próbą zejścia poniżej 1,0615-25. Mocne wsparcia to okolice 1,0568 i 1,0525.