Rząd rusza do walki ze smogiem

Główne ustalenia dotyczą przyspieszenia prac nad wdrożeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza i rozporządzeniami dotyczącymi standardów dla kotłów oraz jakości paliw, przygotowania pakietu „Czyste powietrze” oraz wsparcia rozwoju elektromobilności.

Sposoby walki ze smogiem – ustalenia z KERM



Rozporządzenie ws. standardów dla kotłów zostanie przyjęte do końca kwietnia, tak aby jego zapisy zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Środowiska podejmie działania na rzecz rozbudowy sieci czujników pomiarowych z wykorzystaniem mniejszych stacji, przy ewentualnej współpracy z sektorem prywatnym.



Rozporządzenie ws. norm jakości paliw, nad którym pracuje Ministerstwo Energii, powinno zostać przyjęte w I kwartale 2017 roku. Resort podejmie działania, aby w perspektywie kilku tygodni wprowadzić obniżone stawki za nocny pobór energii elektrycznej w wysokości rzędu 30% obecnych stawek, a w dłuższej perspektywie stymulowania wprowadzenia pieców elektrycznych wyposażonych w mobilne liczniki, umożliwiające pobór energii w okresach o obniżonej cenie.



Przyspieszone zostaną prace wdrożeniowe nad Krajowy Programem Ochrony Powietrza oraz pakietem wsparcia z NFOŚiGW stymulującym termomodernizację budynków oraz wsparcie wymiany kotłów niższej niż V generacji, tak by mógł on zostać uruchomiony w czerwcu 2017 roku.



Wprowadzone powinny zostać procedowane w Parlamencie zmiany dotyczące wprowadzenia „podatku ekologicznego” od importowanych samochodów oraz niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych.



Minister Infrastruktury rozważy wprowadzenie obowiązku podłączania nowobudowanych budynków w miastach do sieci ciepłowniczej, w tym zwłaszcza jako wymóg dla budynków budowanych w ramach programu Mieszkanie +. Służby opieki społecznej zostaną włączone w działania na rzecz wsparcia oraz wymiany kotłów osób ubogich, które palą odpadami nieznanego pochodzenia.



Przygotowany zostanie pakiet pod nazwą „Czyste Powietrze” zawierający informacje, zarówno o trwających już pracach, w tym np. w zakresie zwiększających efektywność energetyczną zmian w Prawie Budowlanym i pakiecie na rzecz elektromobilności.