Rusza konkurs na zarząd PGE

Ogłoszenie o konkursie ukazało się wczoraj na stronie internetowej PGE. Rada nadzorcza energetycznej firmy ogłosiła konkurs na siedem stanowisk w zarządzie, czyli dokładnie tyle, ile jest obecnie. Konkurs jest konieczny, bo 23 grudnia upłynęła kadencja obecnych menedżerów (powołani zostali wiosną, ale „weszli” w kadencję poprzedników). O upływającej kadencji pisaliśmy TUTAJ.

Od marca 2016 r. prezesem PGE jest Henryk Baranowski i można przypuszczać, że zgłosi się do konkursu, by kontynuować misję. To jego zespół opracował nową strategię PGE, zaprezentowaną we wrześniu.

Zgłaszać się można do 27 stycznia do godz. 15, otwarcie kopert przewidziano na 30 stycznia, a rozmowy na 6-16 lutego i 21 lutego. Z naszych informacji wynika, że rada nadzorcza oczekuje, że nowy zarząd ukonstytuuje się do końca lutego.