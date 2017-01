NBP: w grudniu podaż pieniądza wzrosła o 25,9 mld zł

Jak głosi piątkowy komunikat NBP, "w grudniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 25,9 mld zł wyższy niż na koniec listopada 2016 r.".



Największy przyrost depozytów nastąpił w ostatnim miesiącu 2016 roku w sektorze przedsiębiorstw – o 13,6 mld zł, tj. o 5,3 proc., do 268,8 mld zł - dodał bank.



"Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,4 mld zł, tj. o 1,5 proc., i wyniosła 704,9 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 3,9 mld zł (tj. o 2,3 proc.) do poziomu 174,4 mld zł" - głosi komunikat.



Z kolei zadłużenie gospodarstw domowych, według banku, wzrosło o 0,2 mld zł, do 665,1 mld zł.



"Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 6,5 mld zł do poziomu 340,0 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 23,9 mld zł, tj. o 10,1 proc., do poziomu 259,5 mld zł." - podał bank centralny.