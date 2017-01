Janusz Radomski w zarządzie Orlen Upstream

Radomski, w przeszłości m.in. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami segmentu naftowego i gazowniczego, decyzją rady nadzorczej Orlen Upstream objął tam stanowisko wiceprezesa – poinformowała w piątek spółka.



Jak podkreślił Orlen Upstream, Radomski „posiada bogate doświadczenie w obszarze wydobycia i dystrybucji gazu ziemnego”, a także „w zakresie nadzoru przedsiębiorstw, ich prywatyzacji i wprowadzania na giełdę”. „Od blisko 10 lat zajmował kluczowe stanowiska w branży energetycznej i gazowniczej, wcześniej przez dekadę związany był z administracją państwową” – zaznaczyła m.in. spółka, przedstawiając sylwetkę nowego wiceprezesa.



Radomski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Queens (Kanada). W 1997 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, zajmując kolejno stanowiska: dyrektora biura ds. ochrony informacji niejawnych, radcy ministra w departamencie nadzoru właścicielskiego II i zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji I, gdzie do 2007 r. sprawował nadzór korporacyjny m.in. nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego, w tym PKN Orlen, Lotos, PGNiG oraz Gaz System.



W latach 2008-11 Radomski był dyrektorem biura zarządu i nadzoru właścicielskiego spółki CP Energia - obecnie DUON, prezesem spółki Gazpartner oraz szefem spółki Energia Mazury. W latach 2012-14 zajmował stanowisko prezesa PGNiG Technologie. Przed powołaniem do zarządu Orlen Upstream pełnił funkcję prezesa COBRABiD, spółki Skarbu Państwa o profilu badawczo-rozwojowym, posiadającej status jednostki naukowej specjalizującej się w usługach badawczych i eksperckich, związanych m.in. z innowacyjnością i branżami Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.



Orlen Upstream to podmiot zależny PKN Orlen utworzony w 2006 r. do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Spółka, oprócz projektów realizowanych w Polsce, działa także w Kanadzie, gdzie uzyskała dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r., wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, który od 2015 r. funkcjonuje jako Orlen Upstream Canada.



Według danych PKN Orlen, własne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) to łącznie ponad 103 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce i w Kanadzie.



Zgodnie z przyjętą niedawno strategią PKN Orlen do 2021 r., spółka planuje w latach 2017-18 zwiększenie zasobów węglowodorów 2P do 113 mln boe, czyli o 9,3 mln boe, w tym w Polsce o 7,1 mln boe i Kanadzie o 2,2 mln boe. W tym czasie płocki koncern zamierza zwiększyć poziom wydobycia do 15,7 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę), czyli o 2,4 tys. boe/d, w tym w Polsce o 0,3 tys. boe/d, a w Kanadzie o 2,1 tys. boe/d.