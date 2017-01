Austriackie miasto szuka pustelnika

Pustelnia została zbudowana ponad 350 lat temu na skalnym zboczu góry. Budynek nie ma ogrzewania i bieżącej wody. Można w nim mieszkać tylko od kwietnia do listopada. Miejscowy duchowny, Alois Moser powiedział, że poszukiwana jest osoba „samowystarczalna” i taka, która „jest w pokoju z sobą”. Gospodarz pustelni ma być chętny do rozmowy z odwiedzającymi ją ludźmi, ale nie może się „narzucać”. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 marca. Przyszłego pustelnika wybiorą spośród nich Moser i burmistrz Saalfelden, Erich Rohrmoser.

Oferta austriackiego miasta wydaje się gorsza niż przedstawiona przez szwajcarskie miasto Solothurn. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że zatrudniło ono byłego niemieckiego policjanta do pracy w charakterze pustelnika. Jego wynagrodzeniem będzie możliwość darmowego zamieszkiwania pustelni i 2 tys. CHF (7,9 tys. zł) miesięcznie.