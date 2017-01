Goldman Sachs prognozuje umocnienie peso o 13 proc.

Meksykańskie peso to najmocniej słabnąca z 16 głównych światowych walut. Goldman Sachs oczekuje jednak, że umocni się ono w ciągu 12 miesięcy o 13 proc. do 19 za dolara. Analitycy banku uważają, że protekcjonizm nowej amerykańskiej administracji będzie dużo słabszy niż to sugeruje retoryka prezydenta-elekta Donalda Trumpa.

W tym tygodniu meksykańskie peso było rekordowo słabe dochodząc do 22,04 za dolara po tym jak Trump oświadczył, że Meksyk zapłaci za mur graniczny oddzielający go od USA oraz że amerykańskie firmy, które przeniosą do Meksyku produkcję będą musiały płacić specjalny podatek.

- Dominacja USA w meksykańskim eksporcie oznacza, że Meksyk ma najwięcej do przegrania na amerykańskim protekcjonizmie – powiedział Kamakshya Trivedi, główny makro-strateg rynków wschodzących w Goldman Sachs w Londynie. - Ale takie ryzyko jest już uwzględnione w znacznym stopniu i jest duża szansa, że najgorszy scenariusz nie zostanie zrealizowany, a meksykańskie peso okaże się beneficjentem wyższego wzrostu w USA dzięki tańszej walucie – dodał.