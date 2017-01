Ropa staniała przez tydzień najmocniej od miesiąca

Ropa tanieje, co tłumaczone jest wątpliwościami co do dotrzymania przez państwa OPEC i kilku producentów spoza kartelu zobowiązania do obniżenia wydobycia ropy. W piątek na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z lutowych kontraktów spadał o 1,2 proc. do 52,37 USD.