Time Inc. zacznie rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Spółka podkreśla, że nie jest pod presją, która zmuszałaby ją do zawarcia transakcji. Rozmowy z zainteresowanymi inwestorami mogą ruszyć już w przyszłym tygodniu. Nieoficjalnie mówi się, że pojawili się chętni zarówno na całe wydawnictwo, jak i na poszczególne tytuły.

Time Inc. wynajął banki do pomocy w rozmowach z potencjalnymi inwestorami po tym jak Edgar Bronfman Jr. i Ynon Kreiz ogłosili zainteresowanie przejęciem spółki po 18-20 USD za akcję. Jej wartość rynkowa to 1,89 mld USD.