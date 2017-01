MFW zatwierdził wniosek Polski o wydłużenie FCL

Ministerstwo Finansów chce ściąć o połowę elastyczną linię kredytową z MFW, bo nie obawia się kolejnego kryzysu. 19 grudnia Puls Biznesu informował jako pierwszy, żebo nie obawia się kolejnego kryzysu.

"Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła kolejne dwuletnie porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej (flexible credit line – FCL) o zmniejszonej wysokości 6,5 miliarda SDR-ów (około 8,24 miliarda euro)" - napisano w komunikacie MFW.



W komunikacie Ministerstwa Finansów do decyzji MFW napisano, iż Polska zamierza w dalszym ciągu traktować FCL jako instrument zapobiegawczy i nie zamierza dokonywać wypłat środków w ramach przyznanego instrumentu.



MF napisało w komunikacie, iż zdecydowało się na przedłużenie FCL z m.in. z uwagi niepewność w otoczeniu makroekonomicznym Polski.



"Obserwowana w ostatnich latach stopniowa poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwłaszcza w strefie euro, przyczyniła się do złagodzenia zagrożeń dla polskiej gospodarki. Jednocześnie pojawiły się nowe istotne ryzyka, które poprzez kanały międzynarodowego handlu i przepływów finansowych mogą negatywnie oddziaływać na polską gospodarkę. Należą do nich przede wszystkim niepewność odnośnie do ostatecznego wpływu Brexitu na gospodarki krajów UE, silniejsza od oczekiwanej reakcja rynków na normalizację polityki monetarnej w USA i innych gospodarek rozwiniętych potęgująca ryzyko zwiększonych wahań w międzynarodowych przepływach kapitałowych, napięcia w sektorze bankowym krajów strefy euro oraz utrzymujące się napięcia geopolityczne. Czynniki te przesądziły o utrzymaniu dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej na kolejne dwa lata w wysokości, która na wniosek Polski została zmniejszona o połowę (dotychczas udostępniona Polsce przez MFW linia miała wysokość 13 mld SDR)" - napisało MF w komunikacie.



W grudniu 2016 r. Polska wysłała wniosek do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o odnowienie dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) od połowy stycznia 2017 r., po wygaśnięciu obecnej umowy. Polska wnioskowała o dwuletnią linię kredytową w wysokości 6,5 mld SDR, czyli połowę obecnie obowiązującej linii w wysokości 13 mld SDR.