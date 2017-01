Rekord Nasdaq

Podczas ostatniej sesji tygodnia na amerykańskich rynkach akcji przeważał popyt. Dobre nastroje inwestorów przed długim weekendem (w poniedziałek rynki nie pracują) to głównie zasługa udanego początku sezonu wyników kwartalnych. Rozpoczęły go JP Morgan i Bank of America publikując lepsze od oczekiwań raporty. Słał dolar, taniało złoto i ropa. Drożały obligacje USA, których rentowności zanotowały już czwarty z rzędu tygodniowy spadek.

Na zamknięciu rosła wartość indeksów 5 z 10 głównych segmentów S&P500. Najmocniej drożały akcje spółek finansowych (0,55 proc.) i przemysłowych (0,3 proc.). Najsłabiej wyglądały segmenty materiałowy i energii (po -0,2 proc.). Na zamknięciu drożało 60 proc. spółek z S&P500. Z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones staniało 16. Najmocniej spadały kursy koncernu przemysłowego United Technologies (-0,5 proc.), giganta chemicznego Dupont (-0,7 proc.) i Wal-Mart Stores, największej sieci supermarketów (-1,2 proc.).