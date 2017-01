MFW: polska polityka gospodarcza wypada pozytywnie na tle krajów sąsiednich

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła w piątek kolejne dwuletnie porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej (flexible credit line – FCL) o zmniejszonej wysokości 6,5 miliarda SDR-ów (około 8,24 miliarda euro) - poinformował MFW w komunikacie.



Komunikat zawiera też wypowiedź p.o. przewodniczącego Rady Wykonawczej MFW i wicedyrektora zarządzającego Mitsuhiro Furusawy, uzasadniający tę decyzję.



Stwierdza on, że "Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej". "Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - komentuje Furusawa.



Wskazuje m.in., że "władze zamierzają kontynuować zrównoważony stan finansów publicznych poprzez utrzymanie deficytu budżetowego w 2017 r. poniżej poziomu 3 proc. PKB, dopuszczalnego Procedurą Nadmiernego Deficytu UE, oraz rozpoczęcie konsolidacji fiskalnej w 2018 r.".



"Ponadto, polskie władze zobowiązały się do utrzymywania stabilności finansowej przez efektywnego nadzoru i wdrożenia nowych ram nadzoru makroostrożnościowego oraz reorganizacji kryzysowej banków. W tym zakresie, ważnym krokiem była zmiana podejścia władz do walutowych kredytów hipotecznych, mająca na względzie interes klientów, z jednoczesnym zabezpieczeniem stabilności sektora bankowego" - dodaje cytowany przedstawiciel MFW.



Przyznaje zarazem, że "niezależnie od siły polskiej gospodarki, ryzyka zewnętrzne utrzymują się na podwyższonym poziomie".



"Możliwość spowolnienia wzrostu czy problemy w sektorze bankowym strefy euro mogą mieć istotny wpływ na polską gospodarkę poprzez handel, system finansowy czy poziom zaufania. Szybsza od oczekiwań normalizacja polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych czy zawirowania na rynkach finansowych mogą mieć wpływ na gospodarkę Polski, ze względu na istotne potrzeby pożyczkowe poza krajem. Ponadto, zbliżające się negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE czy napięty kalendarz wyborczy w Europie w najbliższych dwunastu miesiącach zwiększają poziom niepewności" - dodaje Furusawa.



"Z tych względów nowa, dwuletnia, elastyczna linia kredytowa będzie istotnym elementem zabezpieczającym przed ryzykami zewnętrznymi, w połączeniu z elastycznym kursem walutowym i silnymi rezerwami Polski. Jednocześnie, wniosek polskich władz o istotnie niższy poziom linii kredytowej jest silnym sygnałem ich intencji dalszego stopniowego i płynnego wychodzenia z FCL wraz z ustępowaniem ryzyk zewnętrznych" - podkreśla, cytowany w komunikacie przedstawiciel MFW.