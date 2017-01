Szydło przywitała amerykańskich żołnierzy

Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu 2016 r. w Warszawie.



Uroczystość powitania wojsk USA jest transmitowana na telebimach w 15 innych miastach w kraju, głównie wojewódzkich. Pod hasłem "Bezpieczna Polska" MON organizuje bowiem wydarzenia, na których będzie można z bliska zobaczyć uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz pokazy przygotowane przez żołnierzy, a także posłuchać koncertów. Imprezy te, oprócz Żagania, odbywają się w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu.



W trakcie uroczystości Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ma zbierać pieniądze na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii.



Od tygodnia do Polski przybywają żołnierze amerykańskiej 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z Fort Carson w stanie Kolorado. Brygada to ok. 3,5 tys. ludzi, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów Abrams, 18 samobieżnych haubic kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodów Humvee i 144 bojowe wozy piechoty Bradley.