Ekipa Trumpa omija Davos

Frekwencja w szwajcarskim kurorcie zapowiada się rekordowa - ma być 3 tys. gości.



Tegoroczne 47. forum odbędzie się w dniach 17-20 stycznia.



Informację o tym, że ani Trump, ani nikt z jego ekipy ds. objęcia władzy nie wybiera się do Davos, przekazała agencji Bloomberg rzeczniczka Hope Hicks. "Nikt nie weźmie udziału" - powiedziała.



Jak pisze Bloomberg, anonimowy wysoki rangą przedstawiciel sztabu Trumpa powiedział, że wyborcy republikańskiego kandydata, których zjednał on sobie m.in. atakowaniem establishmentu polityczno-gospodarczego, mogliby uznać za zdradę jego obecność w Davos w gronie czołowych światowych przywódców i biznesmenów.



Podczas kampanii wyborczej Trump wielokrotnie oskarżał swą rywalkę Hillary Clinton o to, że jest "globalistką", siebie zaś sytuował po przeciwnej stronie, jako obrońcę klasy robotniczej przed skutkami globalizacji, za której symbol może uchodzić doroczne spotkanie w Davos. Nowy prezydent USA jest też postrzegany jako przeciwnik wolnego światowego handlu.



Na rozmowy w eleganckim górskim kurorcie przyjedzie natomiast - po raz pierwszy - chiński prezydent Xi Jinping, stojący na czele dużej delegacji czołowych biznesmenów Państwa Środka z udziałem szefów takich gigantów jak Alibaba, Wanda i Baidu. W przeciwieństwie do Trumpa, niejednokrotnie atakowane przezeń Chiny są orędownikiem globalizacji, której w dużej mierze zawdzięczają swoje gospodarcze znaczenie w świecie.



Założyciel forum, 78-letni profesor Kalus Schwab uważa, że chińska delegacja będzie w tym roku w centrum zainteresowania uczestników. "Dużym zainteresowaniem bez wątpienia będzie się też cieszyć sprawa Brexitu i przyszłości Unii Europejskiej" - dodał w rozmowie z AFP. Wyraził przekonanie, że uczestników będzie również interesować polityka nowej amerykańskiej administracji. Trump zostanie zaprzysiężony w Waszyngtonie 20 stycznia - ostatniego dnia spotkania w Davos.



W sumie w Davos spodziewanych jest ok. 3 tys. liderów politycznych i gospodarczych. Udział potwierdzili m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresa May, odchodzący wiceprezydent USA Joe Biden, również odchodzący amerykański sekretarz stanu John Kerry, nowy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent RPA Jacob Zuma. Hasłem tegorocznej edycji forum jest "odpowiedzialne przywództwo".