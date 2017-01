Owsiak: WOŚP zebrała już ponad 7,1 mln złotych

"Jest już ponad 7 milionów 139 tysięcy 393 złote. Można byłoby powiedzieć, że już teraz moglibyśmy bardzo dużo zrealizować celów, dla których gramy, czyli pediatria, czyli seniorzy" - podkreślił Owsiak w niedzielę podczas konferencji prasowej. Dodał, że najbardziej wzruszające momenty to te, kiedy można przedstawiać dzieci i dorosłych, którzy jako dzieci, dzięki zbiórkom WOŚP, miały dostęp do leczenia, sprzętu i szansę na odzyskanie zdrowia, a nawet życia.



"Kiedy zaczynaliśmy 25 lat temu do głowy nam nie przychodziło, że zajdziemy tak daleko. Przez te 25 lat Polacy co roku pokazywali, że potrafią być razem, potrafią się zjednoczyć, potrafią być dla siebie dobrzy" - mówił Owsiak. Apelował, by również obecny Finał pokazał tę jedność. "Pokażmy, że potrafimy się bawić, że potrafimy pomagać, że jesteśmy uśmiechniętym krajem" - mówił.



W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, pieniądze ze zbiórek trafią na dwa cele - zbierane są "dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".



Owsiak nawiązał też do faktu, że po raz pierwszy w Finał WOŚP nie jest zaangażowana TVP (z WOŚP współpracuje TVN - PAP). "Telewizja Polska stworzyła Finał WOŚP jako super wydarzenie, tworzyła go przez 24 lata" - podkreślił.



W tegorocznym Finale WOŚP uczestniczy ok. 120 tys. wolontariuszy. Finałowi towarzyszy mnóstwo imprez, m.in. koncerty, wydarzenia sportowe, licytacje i różnego rodzaju happeningi. W Warszawie, jak co roku, przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się koncert, w którym wezmą udział m.in. BIG CYC i URSZULA. Przed godz. 14 wystartuje też 11. bieg "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy", ok. godz. 20 w całej Polsce wypuszczane będzie tradycyjnie "Światełko do nieba". Przed PKiN uruchomiono też studio medyczne, w którym pokazane są przykłady sprzętu zakupionego dotąd przez WOŚP.



WOŚP zbiera też pieniądze zagranicą, np. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Japonii oraz w wielu krajach europejskich. Datki wpłacać można nie tylko gotówką, poprzez sms-y i online, wielu wolontariuszy ma przy sobie terminale. Wszystkie sposoby wymienione są na stronie: http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj. Wiele z nich - m.in. charytatywne SMS-y - będą działać nie tylko w dniu Finału.



Na aukcjach znaleźć można przedmioty ofiarowane przez polityków i osoby publiczne. Na zainteresowanych czekają m.in.: spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy oraz zdjęcie z obchodów ŚDM od jego żony Agaty Kornhauser-Dudy; dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej i spacer po Ministerstwie Zdrowia z Konstantym Radziwiłłem.



Jest też album "Wykwintne Desery Polskie" z autografem Anny Komorowskiej; lot samolotem nad Słupskiem, Ustką i Rowami z Robertem Biedroniem; kolacja z Januszem Palikotem; konstytucja od Radosława Sikorskiego i pióro Bogdana Borusewicza.



Fanów sportu zainteresować może quad, na którym Rafał Sonik debiutował w legendarnym Rajdzie Dakar; kolacja z Robertem Lewandowskim, Złoty Medal Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn z Turcji w 2009 oraz kombinezon narciarski Piotra Żyły z autografami m.in. Kamila Stocha i Macieja Kota. Wielbicieli sportu ucieszyć mogą także aukcje, na których są np. kask żużlowca Bartosza Zmarzlika, rakieta tenisowa Agnieszki Radwańskiej z jej autografem; koszulka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego; czapka Robert Kubicy i rękawice Kajetana Kajetanowicza.



Wśród atrakcji do wylicytowania jest m.in. lampka pokoju od Caritas Polska; gitara z autografem Carlosa Santany i bilet dla dwóch osób na wszystkie koncerty 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2017.