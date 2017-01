BSDC: firmy odblokują 12 bln USD i stworzą 380 mln miejsc pracy

Twórcy opracowania podkreślają, że zauważalny staje się systematyczny wzrost presji i nacisków na biznes, by firmy stały się „odpowiedzialnymi aktorami społecznymi”.

Raport grupy w skład której wchodzą przedsiębiorcy i liderzy sektora finansowego wskazuje, że na wspomnianą kwotę 12 bln USD składają się m.in. oszczędności biznesowe i wzrost dochodów. Wartość ta byłaby równa 1/10 prognozy światowej produkcji gospodarczej. Z kolei szacowana liczba nowych miejsc pracy w 90 proc. obejmować ma kraje rozwijające się.

Osiągnięcie celów globalnych umożliwić może przeznaczenie przez sektor prywatny co najmniej 12 bln USD do 2030 r., zaś ewentualny potencjał to wielkość nawet 2-3 razy większa – napisano w raporcie, który skupia się przede wszystkim na czterech podstawowych obszarach: energetyce, miastach, rolnictwie i zdrowiu.

Grupa dołączyła do Światowego Forum Gospodarczego w Davos w 2016 r. Wśród jej członków są m.in. prezesi takich międzynarodowych firm jak Edelman, Pearson, Investec, Merck Safaricom, Abraaj, Alibaba i Aviva, a także naukowcy, ekolodzy, przywódcy związkowi i filantropii.

Tego typu badania i opracowania nakierowane są do odgrywania istotnej roli w walce z ubóstwem i promocji zrównoważonego rozwoju.