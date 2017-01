Źródła: to bateria była przyczyną problemu Galaxy Note 7

Taki wniosek ma – zdaniem osób związanych ze sprawą – płynąć z trwającego od kilkudziesięciu tygodni badania. W jego ramach Samsung, największy na świecie producent smartfonów na świecie chciał znaleźć przyczynę przegrzewania się flagowego modelu, grożącego ryzykiem samozapłonu. Zmusiło to firmę wpierw do wstrzymana sprzedaży modelu, przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji serwisowej, która nie przyniosła rozwiązania problemu, a następnie podjęcia decyzji o zaprzestaniu produkcji Note 7 i wycofania wszystkich egzemplarzy z rynku.

Według nieoficjalnych informacji, wyniki dochodzenia prawdopodobnie zostaną opublikowane 23 stycznia, dzień przed tym jak koreański gigant przedstawi rezultaty finansowe za IV kwartał 2016 r.

Samsung po pojawieniu się doniesień o „samozapłonie” wezwał do serwisów część z 2,5 mln smartfonów Note 7 we wrześniu 2016 r. i stwierdził, że przyczyną przegrzewania się ogniw zasilających są problemy technologiczne jednego z poddostawców, później okazało się, że to spółka powiązana Samsung SDI. Jednak wymiana ogniw na innego producenta nie przyniosła spodziewanych efektów zmuszając firmę do całkowitej rezygnacji z tego modelu. W efekcie, wynik operacyjny spółki w III kwartale została obciążony kwotą przynajmniej 5,2 mld USD.

Źródła Reutersa twierdzą, że Samsung w trakcie dochodzenia był w stanie powtórzyć przypadki samozapłonu i, że przyczyny pożarów nie można tłumaczyć projektem urządzenia czy kwestiami związanymi z oprogramowaniem.