"Ojciec" Androida zaoferuje smartfona

Smartfon, nad którym pracuje ok. 40 specjalistów zebranych przez Rubina, ma wejść na rynek w połowie 2017 roku. Ma być godnym rywalem aparatów oferowanych przez Apple i Google. Będzie kosztował kwotę zbliżoną do ceny iPhone’a 7. Aparat Rubina ma być wyposażony w sztuczną inteligencję. Wkrótce ma zostać ogłoszone powstanie oferującej go nowej spółki, która będzie nazywać się Essential. Rubin podobno rozmawiał już o nowym aparacie z szefami telekomów podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas.