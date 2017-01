Anglicy wściekli za przeniesienie produkcji batonów do Polski

Wiadomość o przeniesieniu części produkcji Dairy Milk do Wrocławia wywołała poruszenie. Na tyle duże, że James Cadbury, potomek słynnego brytyjskiego rodu wyraził z tego tytułu żal.

- Jestem bardzo rozczarowany. Bournville i Dairy Milk to synonimy – powiedział.

Mondelez potwierdził przeniesienie produkcji batonów o wadze 95 g do zakładów we Wrocławiu. Tłumaczy, że jest to rozwiązanie tymczasowe, które ma pozwolić na przeprowadzenie modernizacji w zakładach w Bournville. Brytyjska prasa alarmuje jednak także o przeniesieniu do Polski produkcji Dairy Milk o wadze 300 g. Mondelez w tym przypadku tłumaczy, że uruchomienie tej produkcji w Polsce spowodowany jest brakiem mocy produkcyjnych zakładu w Bournville.