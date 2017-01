Oslo tymczasowo zakazuje jazdy dieslami

Meteorolodzy informują, że w poniedziałek i wtorek będzie w Oslo niska temperatura i brak wiatru. Te warunki przyczynią się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Dlatego władze Oslo zdecydowały się po raz pierwszy na wprowadzenie zakazu jazdy pojazdów z silnikami diesla. We wtorek będzie obowiązywał od 6 rano do 22 wieczorem. Będzie utrzymany dopóki poziom zanieczyszczenia będzie wysoki. Kto się nie zastosuje do zakazu może zostać ukarany wysoką karą pieniężną. Z zakazu wyłączone zostało wiele kategorii aut, m.in. hybrydy z silnikami diesla, auta służb publicznych i wykorzystywane do celów komercyjnych.